1 апреля. В Липецкой области новый случай заражения коронавирусом. Заболел житель Воловского района

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен один новый случай заражения COVID-2019. Диагноз подтвердился у жителя Воловского района, ранее контактировавшего с другим больным.

В настоящее время заболевший находится в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Врачи проводят лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 8 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.