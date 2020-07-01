1 июля. В Добринском районе два новых случая заражения коронавирусом

Сегодня в Липецкой области завершили завершили ещё 16 пациентов.
Всего на территории региона зарегистрировано 3816 случаев новой коронавирусной инфекции, 2409 человек выздоровели, 16 человек умерли. 1391 — на лечении.
За последние сутки в регионе подтверждено 37 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк — 4
г. Елец — 1
Грязинский район — 8
Добринский район — 2
Елецкий район — 2
Задонский район — 3
Лев-Толстовский район — 1
Липецкий район — 6
Становлянский район — 1
Усманский район — 2
Хлевенский район — 2
Чаплыгинский район — 5