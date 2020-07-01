1 июля. В Добринском районе два новых случая заражения коронавирусом

Сегодня в Липецкой области завершили завершили ещё 16 пациентов.

Всего на территории региона зарегистрировано 3816 случаев новой коронавирусной инфекции, 2409 человек выздоровели, 16 человек умерли. 1391 — на лечении.

За последние сутки в регионе подтверждено 37 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк — 4

г. Елец — 1

Грязинский район — 8

Добринский район — 2

Елецкий район — 2

Задонский район — 3

Лев-Толстовский район — 1

Липецкий район — 6

Становлянский район — 1

Усманский район — 2

Хлевенский район — 2

Чаплыгинский район — 5