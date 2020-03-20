10 жителей Добринского района уже заключили различные виды социальных контрактов

На сегодняшний день в Добринском районе заключено 10 социальных контрактов: 3 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (1 человек берет бычков на доращивание, 2 займутся птицеводством — разведением уток и бройлерных цыплят), на эти цели они получат 250 тыс. руб.; 2 — на поиск работы и трудоустройство, в течение 4-х месяцев они будут получать по 10515 руб.; 5 — на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, им также полагаются ежемесячные выплаты в размере 10515 руб.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключается между гражданином и учреждением социальной защиты населения по месту его жительства. Учреждение обязуется оказать гражданину помощь, а тот — реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.