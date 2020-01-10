100 единиц снегоуборочной техники задействованы в расчистке дорог региона

В связи с выпавшим в Липецкой области снегом на автомагистралях региона ухудшена видимость, местами – снежный накат и гололедица, сообщили в областном управлении дорог и транспорта.

В районах автотрассы чистят 100 единиц снегоуборочной техники – 89 комбинированных дорожных машин и 11 погрузчиков. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

«Обеспечение транспортной безопасности – одна из важнейших задач органов власти. Для этого необходимо использовать все возможности», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.