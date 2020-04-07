140 предприятий получили разрешение на ведение деятельности в период нерабочих дней

Первые предприятия, которым комиссия администрации Липецкой области одобрила заявление на осуществление деятельности, приступили к работе.

В соответствии с Указом Президента России от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» высшему исполнительному органу государственной власти субъекта РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, даны полномочия по определению перечня организаций, которые могут вести деятельность в период нерабочих дней.

В администрации Липецкой области определен порядок подачи заявлений предприятиями (Постановление администрации Липецкой области №159 от 26 марта 2020 года с изменениями к нему https://rg.ru/2020/04/04/lipeck-post173-reg-dok.html), создана комиссия по их рассмотрению.

За первый день работы комиссия рассмотрела более 250 обращений, касающихся ведения деятельности. 140 предприятий получили разрешение. В первую очередь это хозяйствующие субъекты, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ: выполняющие неотложные контракты в рамках национальных проектов, обеспечивающие своей продукцией непрерывные производства, имеющие заключенные контракты с системообразующими предприятиями.

Заявления по оказанию услуг розничной торговли и сферы услуг в рамках данной комиссии не рассматриваются. Правила торговли в период ограничительных мер на территории Липецкой области регулируются Постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области» с изменениями к нему.

Дополнительные разъяснения размещены на сайте управления потребительского рынка и ценовой политики (http://liptorg-cp.ru/новости/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-o-dopolnitelnyh-merah-po-zashhite-naseleniya-v-svyazi-s-ugrozoj-rasprostraneniya-novoj-koronavirusnoj-infektsii-2019-ncov-v-lipetskoj-oblasti/). Телефон горячей линии 8-991-344-27-53.

Нет необходимости обращаться предприятиям, деятельность которых разрешена Указом Президента РФ и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в том числе таким, как банки, предприятия пищевой и сельскохозяйственных отраслей, организации, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты, а также организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские и транспортно-логистические услуги.

В очередной раз стоит обратить внимание всех работодателей, осуществляющих сейчас деятельность, о неукоснительном исполнении всех мер по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Подробно эти меры изложены в Постановлении администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области» с изменениями к нему.