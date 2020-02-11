15 единиц новой спецтехники распределены по лесничествам региона

Новая техника поступила в лесничества региона. Ключи от автомобилей лесным инспекторам сегодня вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

15 единиц специализированной лесопатрульной техники приобретены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области».

Автомобили оснащены необходимым оборудованием и инвентарём для тушения лесных пожаров. Машины распределены в Лесопожарный центр, в Грязинское, Добровское, Донское, Елецкое, Задонское, Тербунское и Чаплыгинское лесничества.