15 единиц новой спецтехники распределены по лесничествам региона

Новая техника поступила в лесничества региона. Ключи от автомобилей лесным инспекторам сегодня вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
15 единиц специализированной лесопатрульной техники приобретены в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области».
Автомобили оснащены необходимым оборудованием и инвентарём для тушения лесных пожаров. Машины распределены в Лесопожарный центр, в Грязинское, Добровское, Донское, Елецкое, Задонское, Тербунское и Чаплыгинское лесничества.
«Новая техника для лесничеств региона очень важна. Автопарк давно не обновлялся. Тем не менее, благодаря работе сотрудников лесного хозяйства наши леса находятся в очень хорошем состоянии. Новые автомобили хорошо укомплектованы. Уверен – они помогут лесным инспекторам ещё эффективнее нести службу», – отметил глава региона Игорь Артамонов.
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