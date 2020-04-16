В регионе

16 апреля. В Липецкой области коронавирусом заразились еще 11 человек

34 минуты назад
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В Липецкой области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Диагноз подтверждён у 11 человек. Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей.

Всего за время эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — больны.

В настоящее время заболевшие проходят необходимое лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому. 

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