16 ФАПов строятся в селах Липецкой области

Строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий идет сегодня в Липецкой области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Население сел, в которых появятся новые «островки здоровья», составляет от 100 человек до 2 тысяч.

Все ФАПы будут выполнены по типовому проекту с современными фасадными решениями и комфортными внутренними помещениями. Теперь жители удаленных сел и деревень смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. В шаговой доступности будут работать приемный кабинет фельдшера, прививочный и процедурный кабинеты. ФАПы оборудуют всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, будет создана доступная среда для инвалидов-колясочников.

Степень готовности всех объектов разная. В трех селах Усманского района выполнены работы по установке каркаса модулей, построены наружные сети, завершается монтаж сендвич-панелей. А в Становлянском, Долгоруковском и Измалковском районах ведется установка свай. Также первичная медицинская помощь станет доступна жителям еще нескольких удаленных сел в Данковском, Елецком и Добровском районах.