17 апреля. Выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 12 человек. Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей.

Всего за время эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели, 79 — больны.

В настоящее время все заболевшие проходят необходимое лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому. Из 79 пациентов два человека находятся в стабильно тяжёлом состоянии, ещё два — в состоянии средней тяжести.