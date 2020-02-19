25 мужчин получили Почетный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу»

Глава региона Игорь Артамонов вручил Почетный знак Липецкой области «За верность отцовскому долгу» вручили двадцати пяти мужчинам, воспитавшим достойных детей и внесшим заметный вклад в укрепление семейных традиций. Из них 24 — многодетные отцы.

Каждый также получил премию в размере 50 тыс. рублей. Награды «За верность отцовскому долгу» удостаиваются отцы, наилучшим образом осуществляющие воспитание своих детей, создающие условия для их духовного и физического развития, укрепляющие семейные традиции, ведущие здоровый образ жизни и являющиеся примером успешного отцовства.

«Этот праздник мы отмечаем уже тринадцатый год, и он есть далеко не в каждом субъекте. Быть отцом — это огромная ответственность. Много отцов сегодня в зале – многодетные. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для своей семьи, для области, для страны. Люди, которые не боятся увеличивать количество детей, достойны большого уважения, огромной благодарности», — сказал Игорь Артамонов.