26 проектов победили в конкурсном отборе по гранту «Легкий старт»

Итоги конкурсного отбора по гранту «Легкий старт» подведены в администрации Липецкой области. Господдержку в размере 500 тысяч рублей получат физические лица старше 18 лет на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности. Использовать грант получатели могут в течение 12 месяцев с момента получения.

Эксперты комиссии рассмотрели 53 проекта по приоритетным видам деятельности (обрабатывающие производства; общественное питание; сфера услуг; торговая деятельность в населённых пунктах менее 200 человек, ЖКХ, спорт, здравоохранение, образование, деятельность в области информации и связи, деятельность гостиниц). Победителями стали 26 из них.

В их числе «Организация кузнечного цеха в рамках проекта «Возрождение старинных ремесел» (Хлевенский район), «Открытие детского центра раннего развития «Музыка с мамой» (Елец), «Создание пряничной мануфактуры «Вкус праздника» (Липецк), «Создание производства по изготовлению экологического продукта из фруктов и ягод, выращенных в сельской местности» (Задонский район), «Открытие цеха деревообработки и производства изделий из дерева» (Воловский район).

«Мы продолжим оказывать всемерную помощь в реализации бизнес-проектов по приоритетным видам деятельности, — подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. — В Липецкой области созданы все возможности и для самореализации молодежи, и для содействия начинающим предпринимателям».