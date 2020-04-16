2700 куличей освятили в Добринке накануне Пасхи. Их беслатно доставят тем, кто нуждается в заботе

Накануне большого православного праздника — Воскресения Христова — участники и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Добринском районе, вдовы погибших и все те, кто находится на социальном обслуживании, получат 2700 освященных пасхальных куличей.

На длинных, покрытых скатертями столах — сотни румяных, высоких куличей, с православным крестиком на шапочке из глазури.

Средства на выполнение важного социального заказа кондитеры получили из районного бюджета. Это подарок от районного руководства в адрес тех, кто нуждается во внимании и заботе, кто заслужил это право своими ратными и трудовыми делами.

Чин освящения пасхальной сдобы в связи с пандемией коронавируса заметно отличался от прошлых лет. В кафе «Молодежное» не было привычного скопления людей. А в совершении обряда благочинному Добринского церковного округа Александру Адоньеву помог глава района Сергей Москворецкий. Затем главы сельских поселений индивидуально по заранее составленным спискам получили куличи, которые в последующем доставят по назначению.