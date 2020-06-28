В регионе

28 июня. В Липецкой области умер шестнадцатый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19

5 минут назад
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В регионе зарегистрирована шестнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался пожилой мужчина, проживавший в Ельце. Ему было 74 года.

У умершего  была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Мужчина получал медицинскую помощь в инфекционном госпитале. Терапия оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

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