28 марта. В Липецкой области выявили еще три случая заражения коронавирусной инфекцией

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у лиц, ранее помещённых в инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы и получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациентов удовлетворительное.

Близко контактировавшие с ними граждане помещены в обсервационное отделение. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Таким образом, на сегодняшний день общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» в регионе составляет 5 человек.