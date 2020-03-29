29 марта. В Липецкой области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией

В Липецкой области выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.
В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное.
Напомним, что вчера в регионе были выявлены три случая заражения.
Таким образом, общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 6 человек.
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