29 марта. В Липецкой области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией

В Липецкой области выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.

В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное.

Напомним, что вчера в регионе были выявлены три случая заражения.

Таким образом, общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 6 человек.