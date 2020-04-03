3 апреля. У трех прибывших из-за границы липчан диагностировали вирус COVID-19

Вирус COVID-19 диагностирован ещё у трёх жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Диагноз подтвердился у граждан, которые вернулись в Липецкую область из-за границы.

В настоящее время заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 15 человек. Еще три человека ранее выздоровели и были выписаны из больницы.