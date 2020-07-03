3 июля. В Добринском районе еще один новый случай заболевания коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 36 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк — 9

г. Елец — 10

Воловский район — 1

Грязинский район — 1

Добринский район — 1

Елецкий район — 2

Задонский район — 2

Лебедянский район — 1

Липецкий район — 3

Тербунский район — 2

Хлевенский район — 1

Чаплыгинский район — 3

Сегодня в регионе завершили лечение ещё 59 человек.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3888 случаев новой коронавирусной инфекции, 2473 человека выздоровели, 17 человек умерли. 1398— на лечении.

По состоянию на 14.00, 3.07.2020г. в больницах находятся:

235 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

476 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 1163 пациента с лёгкой формой COVID-19.