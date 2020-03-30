30 марта. Новый случай заражения COVID-2019 выявлен в Липецкой области

В Липецкой области выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.

В настоящее время заболевший находятся под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 7 человек.