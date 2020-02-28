30 педагогов лицея выступают на сцене районного Дома культуры, исполняя песни Победы

Руководит этой многочисленной группой заслуженный работник культуры РФ Пётр Игнатьевич Стрельников, концертмейстер коллектива — Владимир Васильевич Ивашков.

— Хор 4 года назад был создан по инициативе директора лицея Татьяны Михайловны Селивановой, — рассказывает Пётр Игнатьевич, — ведь фактически их на наших сценах в клубах и ДК не осталось уже, как это было ранее, когда после своей основной работы люди приходили и пели с удовольствием.

Хормейстер опечален только тем, что мало мужчин — всего 6 человек, а он мечтает, чтоб 8-10 мужских голосов звучало, тогда, по его словам, это будет необыкновенная мощь за счёт их басов и теноров. Женщины поют альтами и сопрано. Одним словом, лицейский хор — четырёхголосый, то есть Стрельников сделал его профессиональным, расписав все композиции на 4 партии. И выступают они тоже в военной форме. Пилотки и гимнастёрки им также пошили благодаря стараниям Т.М. Селивановой.

Перед главным праздником страны — 9 Мая — это образовательное учреждение на сцене районного ДК выступает с собственной программой, помимо того что многие педагоги и школьники также участвуют и в сводном концерте, какой традиционно организуется вечером 8 мая. Их работа на сцене — также необыкновенно важный воспитательный момент всего их педагогического труда. Детям всегда интересно, что может и знает учитель ещё, кроме своего предмета.

Надо было видеть и слышать, с каким чувством Пётр Игнатьевич, более 40 лет прослуживший культуре Добринского района, рассказывал о своём детище!

— Я так рад, что у нас есть хор. Учителям огромное спасибо. Я по своей семье прекрасно понимаю, насколько это занятой народ. И всё-таки они находят время и с большой ответственностью подходят к нашему делу. А когда песня зазвучит, как надо, это для всех — необыкновенная радость. Результат все слышат сами. Публика принимает коллектив тоже прекрасно. У нас есть замечательные солистки — это Татьяна Александровна Родионова и Наталия Алексеевна Емельянова. У них прекрасные вокальные данные и приятный тембр у голосов.

Репетировать ко Дню Победы педагоги со своим руководителем начинают за несколько месяцев по 3 раза в неделю, чтоб, как выразился Стрельников, грянуть. Исполняют учителя много песен, в том числе из репертуара кубанских казаков, а уж старинный русский марш «Прощание славянки», как говорится, сам Бог велел. Пётр Игнатьевич по секрету сказал, что в этот раз они плюс ко всему разучат «Где же вы, друзья-однополчане?» и «Привокзальные площади», слова которой принадлежат ветерану МВД Тамаре Алексеевне Заичкиной, музыка — П.И. Стрельникову (кстати, они в соавторстве написали уже несколько песен).

— «Привокзальные площади» — такое название у этого произведения появилось не случайно, — объясняет руководитель хора, — потому что со станций всех бойцов провожали на фронт. Сюда же, кто выжил, они возвращались… Так было и с моим отцом, и с тысячами других земляков. В Добринке эта песня будет звучать по-особому, ведь именно на привокзальной площади находится Аллея Славы с монументом в честь погибших и Вечным огнём, рядом с которым замурована капсула с именами погибших добринцев.

Остаётся только добавить: со своей насыщенной программой педагоги, подключив ещё и подопечных, могут выезжать на гастроли по Добринскому району. Сельская публика наверняка тоже примет их, как и в Добринке, прекрасно.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива лицея.