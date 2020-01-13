32 липецких школьника побывали на новогодней елке в Кремле

Отличники учебы, победители и призеры конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и интернатов, дети из социально-незащищенных семей — всего 32 школьника — побывали на общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце.

Праздник проводил в трёх залах дворца и сочетал музыкальный спектакль, аттракционы, театрализованные и танцевальные игровые программы. Расходы на дорогу и дополнительные экскурсии оплачены за счёт средств областного бюджета. Поездку школьников в предновогоднюю Москву ежегодно организует управление образования и науки Липецкой области.

Новогодние елки для сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, также прошли во всех школах-интернатах Липецкой области, реабилитационных учреждениях, кризисном Центре помощи женщинам и детям.

«Защита интересов, помощь и поддержка детей этой категории – одна из приоритетных задач органов власти»,- подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.