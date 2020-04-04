4 апреля. Новых случаев заражения короневирусной инфекцией в Липецкой области не выявлено

По последним данным на 4 апреля, которые приводит пресс-служба администрации Липецкой области, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории региона не выявлено.

Общее количество выздоровевших за всё время в регионе составляет 5 человек.

По состоянию на 14.00, 4 апреля в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

11 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 17 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1131 человека. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.