40 миллионов рублей выделит районный бюджет на ремонт и строительство дорог в 2020 году

С ранней весны в разных точках муниципалитета не смолкал гул дорожно-строительных машин. Кампания 2019 года по приведению дорожного хозяйства в надлежащий вид полностью завершена.

Предварительные итоги «дорожного сезона» — сто двадцать один миллион рублей, освоенный в нынешнем году несколькими подрядными организациями. Что и говорить, солидное капиталовложение в районную дорожную инфраструктуру. И здесь, прежде всего, необходимо разобраться в источниках финансирования. Как сообщили в районной администрации, немалые средства поступали в виде субсидий из областного дорожного фонда на реализацию муниципальных программ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения и дорог общего пользования местного значения. Не остался в стороне и районный бюджет, выделивший свыше 38 миллионов рублей из вышеуказанной суммы.

Если кратко описать основные моменты завершившегося «дорожного сезона», то они таковы. За семь месяцев текущего года был проведен ямочный ремонт улично-дорожной сети в сельских поселениях. За это время отремонтировали 16,5 километра дорог общего пользования местного значения, привели в порядок участки региональных дорог: 16,2 км ( Добринка — Грязи, Добринка – Плавица – Хворостянка, Добринка – Талицкий Чамлык, Талицкий Чамлык – прим. к а/д Воронеж-Тамбов, Талицкий Чамлык–Паршиновка, а/д Среднее-п. Ильича -Александровка-прим. к а/д. Грязи-Хворостянка-Добринка, Хворостянка- Н. Матренка-Ольховка, Добринка-В. Матренка, Тихвинка-Демшинка). Достаточно сказать, что только в райцентре в нынешнем году новый асфальт уложили на улицах Корнева, Ленинская. Советская, З. Космодемьянской, К. Маркса. Также в Добринке провели капитальный ремонт тротуара по улице Корнева протяженностью 500 метров.

В сельских поселениях активно велась отсыпка грунтовых дорог щебнем для строительных работ. Большой объем работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования выполнен в районном центре: ямочный ремонт, окашивание, очистка от снега, опиловка деревьев. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Ведь ремонт и строительство дорог, благоустройство сельских улиц – это, в первую очередь, забота о людях, желание сделать их жизнь лучше.

Наступивший год принес с собой новые планы в области строительства и ремонта дорог, темпы и объемы которых будут только расти. Уже сегодня можно сказать, что на эти цели только районный бюджет выделит более сорока миллионов рублей. Эта сумма, по расчетам специалистов, в течение года будет еще немного увеличена, так как в реестр выполняемых работ будут внесены все дорожные коммуникации. Также в планах – благоустройство 20 километров улиц, как в райцентре, так и в сельских поселениях. Как стало известно, для увеличения капиталовложений муниципалитет намерен активно привлекать средства из областного дорожного фонда. Впереди у дорожников много дел.