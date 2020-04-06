В регионе

6 апреля. Коронавирус подтвердился у восьми жителей Липецкой области

4 часа назад
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По последним данным на 6 апреля, в Липецкой области официально подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство случаев — завозные, граждане недавно вернулись из-за границы. Также диагноз подтвердился у лиц, ранее контактировавших с заболевшими.

В настоящее время все проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 21 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

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