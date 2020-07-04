69-женщина из Тербунского района умерла с диагнозом COVID-19

Женщина с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Умершая проживала в Тербунском районе. Ей было 69 лет.

В регионе это уже восемнадцатая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.

Умершая получала лечение в стационаре по поводу двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась женщине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

По данным на 4 июля, в Липецкой области зарегистрировано 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3923 случая новой коронавирусной инфекции.