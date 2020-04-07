7 апреля. В Липецкой области за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По состоянию на 14.00 часов 7 апреля в Липецкой областной клинической инфекционной больнице находятся:

21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

49 человек с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находится 11 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 886 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.