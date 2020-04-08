8 апреля. Еще 18 жителям Липецкой области поставили диагноз «Коронавирусная инфекция»

За минувшие сутки диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён у 18 жителей Липецкой области. Большинство — из числа ранее контактировавших с заболевшими.

Помимо Липецка, случаи выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. Прирост в 18 случаев за сутки связан с одновременным поступлением результатов исследований.

Все заболевшие на момент подтверждения результатов анализов находились под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. В настоящее время они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 39 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.