83 предприятия региона перепрофилировались на пошив масок

Предприятия Липецкой области шьют маски. К их выпуску приступили 83 организации.

На официальном сайте Минпромторга России появился перечень предприятий региона, которые оперативно перепрофилировались с различных видов деятельности на пошив одноразовых и многоразовых масок в период распространения коронавирусной инфекции. В списке представлены как предприятия, занимающиеся промышленным пошивом, профессиональные ателье, так и небольшие предприниматели. Производители рассредоточены практически по всем районам области.

Кроме того, одноразовые маски продолжают поступать в регион централизовано по линии профильного Министерства. Одновременно новая партия многоразовых масок в числе 200 тысяч штук прибыла в Липецкую область. Все они направлены в аптеки сети Липецкфармация, которая имеет 115 аптечных организаций в регионе — 34 в Липецке, 10 в Ельце, от 2 до 6 аптечных организаций в каждом муниципалитете.