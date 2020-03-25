Общество

В прокуратуре Добринского района открыта «горячая линия» по вопросам нарушения трудовых прав

24 минуты назад
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В связи с проводимыми проверками соблюдения трудового законодательства в прокуратуре Добринского района с 20 марта по 20 апреля открыта «горячая линия» для обращений граждан по вопросам нарушения трудовых прав.

Телефоны «горячей линии»: 2-34-08, 2-12-64, 2-13-89.

Также информацию о нарушениях можно направлять по электронному адресу dobrinka@prokuratura.lipetsk.ru.

По всем поступившим обращениям будут приняты законные решения. На телефон «горячей линии» граждане также могут сообщить свои предложения о совершенствовании законодательства в указанной сфере.

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