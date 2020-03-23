Администрация Липецкой области запустила группу во «ВКонтакте» с оперативной информацией о коронавирусе

Официальный аккаунт оперативного штаба Липецкой области по ситуации с коронавирусом появился во «ВКонтакте». Пользователи социальной сети могут узнавать самую оперативную официальную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. В группе Коронавирус. Оперштаб Липецкой области будет также публиковаться информация о симптомах, путях передачи и мерах профилактики коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено. В областной инфекционной больнице находятся 9 человек: два человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса. Пять человек с симптомами ОРВИ, прибывшие из-за рубежа, в том числе один ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.

В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человека прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.