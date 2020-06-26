Агровизиты вместо полевых городов. В Липецкой области познакомились с новейшими технологиями защиты растений

С новейшими технологиями защиты растений 25 и 26 июня липецких аграриев познакомила компания «Сингента». Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, на фоне пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от традиционного формата проведения полевых городов и предложили безопасный вид рабочих встреч, которые назвала Агровизитами.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

Учитывая требования протокола безопасности, участники приезжали на полевую площадку небольшими группами в течение дня. Каждый Агровизит длился не более двух часов, а всем участникам при регистрации раздавали средства индивидуальной защиты.

По словам специалиста управления сельского хозяйства Липецкой области, принявшего участие в одном из Агровизитов, в течение всего посещения соблюдались меры безопасности. При регистрации измерялась температура бесконтактным термометром, предоставлялись маска, перчатки и антибактериальное средство для рук, на каждом этапе сохранялась социальная дистанция.

На площадке можно было ознакомиться с влиянием препарата Вайбранс Интеграл на продуктивные показатели озимой пшеницы при различных сроках и нормах сева, с преимуществами готовых продуктов для защиты семян посредством демонстрационной площадки (SC-трейлера). Также технические эксперты провели экскурсию по делянкам озимой пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника.

«Такие встречи очень важны для аграриев, – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Мы должны быть в курсе всех новых технологий, которые появляются в отрасли, чтобы одними из первых применять их».