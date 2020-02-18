Активисты ЮИДовского движения проводят уроки безопасного поведения на дорогах

Юные инспекторы дорожного движения проводят профилактические занятия в школах и детских садах области. В Добринке ребята из отряда «Дружные ЮИДовцы», действующего в местной школе №2, совместно с педагогами посетили детский сад «Радуга». В игровой форме они рассказали малышам о дорожных знаках и объяснили, для чего они предназначены.

Активисты ЮИДовского движения школы села Становое также провели с учениками младших классов занятие по основным положениям Правил дорожного движения. Каждый участник получил памятки пешехода.

Подобные уроки юные инспекторы движения проводят в других районах области.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что проблема повышения безопасности дорожного движения сегодня является одной из самых актуальных.

«Повышение культуры безопасного поведения на дорогах взрослых и детей – в числе приоритетных направлений работы власти всех уровней. Воспитание в подрастающем поколении грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения – пешехода, велосипедиста – должно проводиться системно», – считает Игорь Артамонов.