Александр Рябченко провел заседание антинаркотической комиссии

Заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области состоялось сегодня, в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Его провел заместитель главы региона Александр Рябченко.

Он отметил, что наркомания остается одной из самых тяжелых общественных проблем. «Употребление наркотиков не только подрывает здоровье человека, но и наносит удар по его личности в целом, лишая возможности нормально жить. И в борьбе с этим злом важен не только медицинский, но и комплексный социальный подход», — сказал Александр Рябченко.

Участники заседания обсудили результаты работы по оказанию социальной поддержки семьям, находящимся в социально опасном положении, в том числе имеющим в составе наркозависимых и несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества или склонных к их употреблению. С докладом по этому вопросу выступила начальник управления социальной защиты населения Липецкой области Ольга Белоглазова. По итогам заседания выработаны управленческие решения, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности по противодействию наркомании.

«Всем заинтересованным органам власти, а также представителям гражданского общества необходимо активизировать профилактическую работу с молодежью для сохранения здоровья подрастающего поколения, воспитания у юношей и девушек стремления к здоровому образу жизни», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.