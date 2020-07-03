Андрей Панасович: «Мы несем основную ответственность за безопасность на дорогах»

Для каждого сотрудника Госавтоинспекции третье июля – это особый день. Восемьдесят четыре года назад было образовано подразделение органов внутренних дел, ответственное за поддержание порядка на дорогах. В канун профессионального праздника дорожных полицейских мы попросили Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Липецкой области полковника полиции Андрея Панасовича поделиться размышлениями о сегодняшнем дне подразделения.

— Андрей Владимирович, на ваш взгляд, какие основные задачи стоят сейчас перед стражами дорог?

— Нашему подразделению доверено нести основную ответственность за безопасность на дорогах, охрану общественного порядка, предотвращение аварийности и травматизма. Липецкая Госавтоинспекция постоянно направлена на проведение целевых правоприменительных мероприятий по устранению основных факторов дорожного риска. И хотелось бы отметить, что за последнее время удалось достичь определенных успехов.

Так, за прошедшее с начала года время на территории Липецкой области было зарегистрировано снижение основных показателей дорожно-транспортного травматизма. Более чем на десять процентов снизилось число дорожно-транспортных происшествий, на столько же уменьшилось количество пострадавших в них липчан, снизилось и число погибших.

Тем не менее, проблемы дорожной безопасности остаются в числе самых приоритетных как для федеральных, так и региональных органов власти. Как известно, одной из главных целей федерального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. В нашем регионе к этому привлечены усилия как Госавтоинспекции, так и государственных органов, правоохранительных структур, общественных и волонтерских организаций, педагогов, медиков, дорожников. Мы самым тесным образом взаимодействуем с областной администрацией, в разнообразных профилактических акциях принимают участие представители прокуратуры, журналисты, юидовцы.

— А в чем вы видите возможности для кардинального оздоровления дорожной ситуации?

— Прежде всего, это формирование законопослушной модели поведения всех участников дорожного движения. Мы большое внимание уделяем процессу подготовки кандидатов в водители, их профессиональным навыкам, проверке теоретических знаний. Будем и далее формировать у населения чувство нетерпимости к нарушителям Правил дорожного движения.

К сожалению, несмотря на серьезное ужесточение законодательства, по-прежнему актуальной остается борьба с водителями, управляющими транспортом в состоянии опьянения. Поэтому практически еженедельно сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах области широкомасштабные рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде.

Мы продолжим борьбу с агрессивными методами вождения, хамским поведением на дорогах. Именно такое поведение некоторых водителей, пренебрежение Правилами дорожного движения нередко завершается дорожными трагедиями. Пользуясь случаем, призываю как автомобилистов, так и водителей двухколесного мототранспорта избегать факторов риска, вести себя на дороге не только законопослушно, но и проявлять взаимную вежливость. Это главная гарантия сохранения ваших жизней и здоровья, благополучия пассажиров и пешеходов.

— А как обстоят дела с детским дорожным травматизмом? Ведь одним из основных направлений служебной деятельности ГИБДД остается его профилактика.

— Да, к этой проблеме мы относимся с особым вниманием. На территории области за шесть месяцев этого года имело место 81 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков. Травмы различной степени тяжести получили 92 ребенка, два погиб. И хотя наблюдается снижение показателей детского дорожного травматизма, наша задача добиться ситуации, когда дети не будут страдать и гибнуть на дорогах.

В регионе получило широкое развитие движение юных инспекторов. Школьники не только сами изучают основы дорожной безопасности, но и пропагандируют правильное поведение на дорогах среди своих сверстников. Ребята вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют в профилактических акциях на дорогах и в школах. В эту работу вовлекают даже самых маленьких –воспитанников детских садов.

В последнее время активная профилактическая деятельность переместилась в социальные сети. В связи с карантинными мероприятиями, такие конкурсы как «Письмо ЮИД», #CидимДомаИзучаемПДД, «Челлендж дорожной безопасности», «Соблюдаем правила – сохраняем жизнь» и многие другие проходили в социальной сети Вконтакте в группе «Союз ЮИД Липецкой области».

Добавлю, что помимо дорожной безопасности липецкие юные инспекторы активно участвовали в волонтерской и патриотической работе. Разносили продукты находившимся в самоизоляции пожилым липчанам, к 75-летию Победы готовили публикации, посвященные фронтовым водителям.

— Андрей Владимирович, какого сотрудника ГИБДД назвали бы вы настоящим профессионалом?

– Мне довелось связать свою жизнь с Госавтоинспекцией, пройти служебный путь от госавтоинспектора до руководителя областной ГИБДД. Годы службы подтвердили первоначальное наблюдение – порядочных, профессионально действующих сотрудников в нашем подразделении большинство. Можно привести немало примеров, когда сотрудники Госавтоинспекции задерживали вооруженных преступников и останавливали транспортные средства под управлением находившихся в состоянии опьянения водителей, задерживали перевозчиков наркотиков и спасали пострадавших на пожаре липчан, даже принимали роды в экстренной ситуации. Оказание помощи автомобилисту, попавшему на трассе в сложную ситуацию – характерная черта настоящего дорожного полицейского, подлинного профессионала.

— Каковы будут ваши пожелания коллегам в праздничный день?

— Третьего июля была дана жизнь правоохранительной структуре, чьей целью стало выполнение важнейшей миссии по охране жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечению безопасности и порядка на дорогах. С годами улучшилось материальное и техническое оснащение подразделений ГИБДД. Думается, этот процесс будет продолжаться.

Но не менее важно, чтобы сотрудники Госавтоинспекции сохраняли и приумножали лучшие традиции предшествующих поколений. Мы обязаны хранить память о погибших во время исполнения служебного долга товарищах, чьи имена увековечены на монументальных стелах у комплекса ГИБДД.

Я бы хотел сердечно поблагодарить своих сослуживцев, ветеранов подразделения, всех, для кого наше общее дело стало жизненным призванием. Мои пожелания коллегам – удачи в их нелегкой, но очень важной службе, успехов во всех начинаниях, ну и, конечно же, семейного благополучия!