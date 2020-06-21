Анна Бредихина: «Белизна халата ко многому обязывает»

Молодой доктор-терапевт Анна Александровна БРЕДИХИНА, несмотря на небольшой стаж работы (девушка трудится в медицине района чуть менее пяти лет), пользуется авторитетом у коллег и пациентов. А недавно ее назначили исполняющей обязанности заведующей районной поликлиникой. Такую должность только ответственным и энергичным людям могут предложить. Накануне профессионального праздника состоялся наш разговор с Анной.

— Продолжите фразу: «Я пошла учиться в медицинский вуз, потому что…»

— …с самого раннего детства только об этом мечтала и никакую другую профессию не рассматривала, даже вуз был лишь один — Воронежская медицинская академия, больше никуда по окончании Лебедянской школы документы не подавала. Родители Нина Валерьевна и Александр Иванович Бредихины меня полностью поддерживали, спасибо им за это огромное. Они всегда верят в меня. Как, впрочем, и в моих двух братьев и сестру.

— Обычно в подобные заведения идут учиться умники-отличники. Вы в школе хорошо учились?

— Очень старалась и с золотой медалью окончила.

— Молодец! Работаете сравнительно недавно, не разочаровались в выбранном пути?

— Нисколько! Наоборот, хочется больше узнать. Когда приехала на работу в нашу больницу, меня окружили заботой и вниманием и администрация, и старшие коллеги. Я им всем очень благодарна. К сожалению, моего наставника Галины Васильевны Родионовой нет уже с нами.

— Помните начало своей карьеры? Первый самостоятельный рабочий день или пациента?

— Конечно! Такое не забывается! Ведь разница между студенткой Бредихиной и врачом Бредихиной очень велика: во время учёбы подсознательно понимаешь, что многое зависит от наставника, назначает всё лечащий врач. Когда сама это делаешь, то огромная ответственность ложится на плечи. Как бы громко ни звучали слова, но это на самом деле самое ценное, что есть у человека — его здоровье, а порой и жизнь. Начало карьеры было насыщенным: я работала одновременно на Добринском участке №3 и в Лебедянском ЦОВП. Тяжеловато, разумеется, зато позволило мне набраться больше опыта.

— Кстати, лебедянцы — Ваши земляки, хорошо помнят Вас маленькой девочкой. Это мешает или, наоборот, помогает?

— Насколько могу судить, они уважительно ко мне относятся. Спасибо им. Их доброжелательный настрой очень помогает в работе.

— Вы назвали разницу между студенткой Бредихиной и доктором. А велико ли различие между врачом Анной в белом халате и просто девушкой Аней?

— Думаю, отличие есть. Белый халат ко многому обязывает, когда его надеваешь. Это, уверена, ощущают все мои коллеги. Наша форма сразу же настраивает на ответственность за других и моментально на рабочий лад.

— Имеете ли какую-то отдушину в жизни, когда Вы не в белом халате?

— Люблю читать, помогаю родителям на их большом сельском огороде, когда есть время. Хотела бы домашнее животное завести, да не имею возможности, точнее, того же времени: некому будет кормить или выгуливать, пока я на работе. У меня ненормированный рабочий день, бывают сложные дежурства.

— То, что Вы сейчас исполняете обязанности заведующей поликлиникой как-то отразилось на графике жизни?

— Это огромный груз административной работы. Большое спасибо медсестре нашего кабинета Галине Вячеславовне Окороковой, очень опытному медработнику, прекрасно знающему свой участок. Она во всём мне помогает. А 2 года назад наша участковая служба №3 по Добринскому району стала лучшей и получила в подарок принтер. Для меня, только начавшего работу терапевта, это стало большим достижением.

— Как, по-вашему, стать хорошим доктором?

— Надо, как и везде, осознанно подходить к своей профессии, любить людей, чтобы помочь и сделать их жизнь лучше, облегчив страдания из-за болезни. Доктором, по-моему, должен быть только человек с большой душой. Помимо этого, врач постоянно обязан заниматься самообразованием, ведь наука не стоит на месте, появляются новые препараты.

— А кому не место в медицине?

— Равнодушным тут делать нечего. Это знаю точно!

— Есть замечательный афоризм: «Начинающий врач выписывает по 20 лекарств для каждой болезни, опытный — одно лекарство на 20 болезней». Так ли это?

— Фраза на самом деле имеет огромное значение, но я не стараюсь ей следовать, иначе можно совсем убить здоровье человека 20 лекарствами.

— Хоть и в шутку, но всё-таки говорят: история болезни пишется для прокурора. Правда?

— Частично могу согласиться. Это выражение с двойным смыслом. Прежде всего, пишем для того, чтобы отслеживать динамику заболевания и далее верно лечить пациента.

— В чём для Вас заключается счастье?

— Это здоровье моих родных и близких. Без него уже неважно ничего.

— Скоро некоторые выпускники школ пойдут по Вашему пути. Что им пожелаете?

— Если выбирать нашу профессию, то надо понимать: придётся в ней полностью раствориться. Тут в большей степени принадлежишь именно работе, а не себе.

— О чём Вы, доктор Анна, мечтаете?

— В личном плане — обрести семейное счастье, в профессиональном, если получится, выучиться на диетолога.

— Удачи!

Беседовала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.