В регионе

Аварийно-диспетчерская газовая служба продолжает работать в период пандемии

5 часов назад
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Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Липецк» готова работать в условиях пандемии. В распоряжении компании имеются специальные защитные костюмы, позволяющие специалистам АДС выезжать  на аварийные вызовы в тех случаях, если по адресу живут люди, находящиеся на карантине, связанном с новой коронавирусной инфекцией.

После вызова машина АДС проходит санитарную обработку. Для сотрудников, осуществляющих выезд на такие вызовы, предусмотрено регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе компании, в условиях сложной эпидемиологической обстановки аварийно-диспетчерская газовая служба работала и продолжает работать в круглосуточном режиме. «Наши специалисты полностью проинформированы о симптомах коронавирусной инфекции и необходимых мерах профилактики. Каждое утро они проходят медицинскую проверку с измерением температуры. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших потребителей и сотрудников», – отметили в компании.

«Контроль за соблюдением санитарных требований на всех работающих в регионе предприятиях усилен, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы должны обеспечить и безопасность во всех сферах жизнедеятельности региона, и здоровье липчан, и занятость населения».

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