Аварийно-диспетчерская газовая служба продолжает работать в период пандемии

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Липецк» готова работать в условиях пандемии. В распоряжении компании имеются специальные защитные костюмы, позволяющие специалистам АДС выезжать на аварийные вызовы в тех случаях, если по адресу живут люди, находящиеся на карантине, связанном с новой коронавирусной инфекцией.

После вызова машина АДС проходит санитарную обработку. Для сотрудников, осуществляющих выезд на такие вызовы, предусмотрено регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе компании, в условиях сложной эпидемиологической обстановки аварийно-диспетчерская газовая служба работала и продолжает работать в круглосуточном режиме. «Наши специалисты полностью проинформированы о симптомах коронавирусной инфекции и необходимых мерах профилактики. Каждое утро они проходят медицинскую проверку с измерением температуры. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших потребителей и сотрудников», – отметили в компании.