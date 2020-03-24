Автоинспекторы провели профилактические беседы с женщинами-водителями

Сотрудники всех подразделений липецкой Госавтоинспекции в рамках всероссийской акции «Цветы для автоледи» в канун Международного женского дня и в праздничные выходные дарили женщинам букеты, желали удачи на дорогах. Но и после праздника дорожные полицейские продолжают профилактическую работу с женщинами-водителями, которые составляют значительную часть автомобилистов.

Сотрудники ГИБДД напоминают автоледи о правилах перевозки детей-пассажиров. А мамам-водителям вручают памятки по использованию детских автокресел. Особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима и правилам обгона. Автоинспекторы обращают внимание автомобилисток и на погодные условия, которые влияют на дорожные условия, их обязан учитывать каждый водитель.

Информационные беседы завершаются пожеланиями быть внимательными и собранными, не забывать о постоянном контроле за дорожной обстановкой. Со стороны женщин-водителей такое отношение встречает понимание и благодарность, подчеркнули в УГИБДД УМВД России по Липецкой области. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетов в деятельности администрации региона.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.