Автоинспекторы проверили почти сто водителей такси на территории Липецкой области

В регионе прошло профилактическое мероприятие, направленное на повышения уровня безопасности пассажирских перевозок.

Особое внимание дорожные полицейские уделяли выявлению технически неисправных легковых такси, а также эксплуатирующихся с внесенными в конструкцию изменениями без согласования с Госавтоинспекцией.

Всего за время проведения двухдневного профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проверили девяносто шесть водителей легковых такси, осуществляющих перевозку пассажиров по соответствующим информационным базам данных.

При надзоре за дорожным движением автоинспекторы выявили двадцать шесть нарушений ПДД, допущенных водителями легкового такси, в том числе установлено 5 фактов управления технически неисправными транспортными автомобилями, шесть материалов автоинспекторы составили за управление такси без соответствующих документов. Кроме того, было выявлено 5 фактов неиспользования ремней безопасности, два – нарушения правил проезда пешеходных переходов.

За различные нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках профилактического мероприятия привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц.

Такие проверки сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе.