Автоинспекторы рассказали будущим мамам о безопасной перевозке новорожденных в транспортных средствах

Автоинспекторы совместно с сотрудниками Липецкого областного перинатального центра провели тренинг для будущих мам. Женщинам рассказали, как правильно обращаться с новорождёнными детьми в транспортных средствах.

Во время обучения использовались видеоматериалы и наглядная информация. Пациентки отвечали на вопросы анкет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание было уделено грамотному выбору и правильному использованию детских кресел.

«О детских удерживающих устройствах слышали практически все – и те, у кого есть дети, и у кого и их нет, – отметила главный врач областного перинатального центра Лариса Захряпина. – Но когда дело доходит до приобретения и выбора, оказывается, что существует масса нюансов и тонкостей, разобраться в которых не так просто. Именно поэтому мы читаем специальные лекции для женщин, которые находятся у нас под наблюдением».

Обучение будущих мам проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2019 году в профилактических тренингах приняли участие свыше 130 жительниц региона.

«Повышение культуры безопасного поведения на дорогах среди взрослых и детей – в числе приоритетных направлений работы власти всех уровней. Воспитание грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения должно проводиться системно», – считает Игорь Артамонов.