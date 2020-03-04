Автоинспекторы в Ельце вручали цветы и открытки законопослушным женщинам-водителям

Елецкие автоинспекторы в преддверии Международного женского дня провели акцию «ПДД соблюдай, цветок получай!», в рамках которой дарили законопослушным автомобилисткам цветы и открытки.

Дорожные полицейские поздравляли ельчанок и гостей старинного города с весенним праздником и благодарили за образцовое поведение на дорогах. ﻿Предпраздничная акция проводится в Ельце на протяжении многих лет. Дорожные полицейские поощряют автомобилисток и привлекают их внимание к проблемам травматизма на дорогах.﻿

Подобные проекты реализуются и в других населенных пунктах Липецкой области. К примеру, в Добринском районе в рамках всероссийской профилактической акции «Цветы для автоледи» женщин-водителей поздравляли с предстоящим праздником сотрудники местной Госавтоинспекции и представители Общественного совета при отделе полиции.﻿

«Повышение культуры безопасного поведения на дорогах – в числе приоритетных направлений работы власти всех уровней. Воспитание грамотного и законопослушного отношения к роли участника дорожного движения должно проводиться системно», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.