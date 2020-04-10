Бесплатное профессиональное образование могут получить женщины с детьми и жители области 50 лет и старше

Все необходимые условия для обучения женщин с детьми востребованным навыкам и компетенциям созданы сегодня в Липецкой области. Как сообщили в управлении труда и занятости региона, в каждом муниципальном районе, в Липецке и Ельце продолжают работать центры занятости населения. Здесь мамы могут получить психологическую поддержку, а также в рамках национального проекта «Демография» бесплатно пройти профессиональное переобучение, повышение квалификации, получить дополнительное образование и «прокачать» универсальные личностные компетенции. Чем дольше женщина, воспитывающая ребенка, не работает, тем выше риски утраты профессиональных знаний.

С 2020 года в рамках национального проекта «Демография» пройти обучение могут неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста (до семи лет). Ранее участвовать в программе могли только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Женщины с детьми могут учиться очно, очно-заочно и в дистанционной форме, но в связи с пандемией коронавируса сейчас доступна только последняя.

Занятия проводятся в удобное время. Длительность курса составляет от двух недель до шести месяцев. Незанятые женщины получают стипендию, размер которой составляет 12 130 рублей в месяц. Это минимальная оплата труда в Российской Федерации. Все кто, успешно завершает обучение, получают диплом, сертификат или удостоверение. В нынешнем году управление труда и занятости Липецкой области активно привлекает к этой работе Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий государственный педагогический университет и многие другие образовательные организации.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на период до 2024 года служба занятости Липецкой области организует бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование жителей региона предпенсионного возраста, а также граждан 50 лет и старше. Таким гражданам также доступны очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения, но в сегодняшней ситуации временно возможна только удаленная учеба. Занятия организуют в удобное время. Длительность курса составляет от двух недель до шести месяцев.

В рамках проекта предполагается три механизма. Первый — бесплатное обучение незанятых граждан. При его выполнении предлагается выплата стипендии в размере 12 130 рублей за полный месяц обучения людям в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста. Речь идет о незанятых гражданах, ищущих работу и не получающих пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Второй механизм — обучение работников в предпенсионном возрасте, а также в возрасте 50 лет и старше по направлению работодателей с компенсацией расходов службой занятости. Для развития профессиональных навыков таких работников работодатель обращается в органы службы занятости для заключения соглашения об организации соответствующего обучения своих работников. При наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности работодатель может самостоятельно организовать обучение предпенсионеров по международным профессиональным стандартам с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

Липчанин, желающий пройти обучение по одной из профессий, заявленных Союзом «Ворлдскиллс Россия», обращается на специальный сайт Союза «Ворлдскиллс Россия» («Академия Ворлдскиллс») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По итогам обучения проводится экзамен и выдается отдельный документ – «Скиллс Паспорт» с профилем профессиональных компетенций, который автоматически размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в России» и по желанию гражданина может использоваться при составлении резюме.

С начала 2020 года за содействием в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в региональную службу занятости обратились уже более 350 граждан. Из них направлены на обучение 290 человек, получивших в том числе услугу по профессиональной ориентации.

Обучение проходило в ЕГУ имени И.А. Бунина», ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Елецком железнодорожном техникуме эксплуатации и сервиса, Учебно-курсовом комбинате, ООО «Регионавтотранс» и многих других. Востребованными были курсы по таким профессиям (программам), как «IT-технологии в бухгалтерском деле на основе «1С: Предприятие 8.3», «Повар», «Санитар», «Современные технологии организации спортивных тренировок», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» и другие. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте управления труда и занятости Липецкой области http://utiz48.ru/.