Бесплатный беговой клуб заработает в каждом округе Липецка. Можете присоединиться!

В феврале 2020 года беговое движение Lipetsk Running, куда входят липецкие полумарафон и марафон, при поддержке региональной власти и администрации областного центра запустили уникальный проект – беговой клуб семейного типа Lipetsk Run Club. Его основной целью является привлечение липчан, прежде всего детей и подростков, к спорту и здоровому образу жизни. В первый месяц существования в беговой клуб записались более 100 человек. И накануне выхода из режима самоизоляции было принято решение расширить деятельность Lipetsk Run Club на все 36 округов Липецка.

«С 27 июня жители Липецка, взрослые и дети с четырех лет, получат возможность бесплатно заниматься бегом под руководством профессиональных тренеров. А в ближайшем будущем мы планируем открыть подобные клубы и в области. Наша большая цель – предоставить всем категориям и группам граждан возможность тренироваться в комфортных и дружественных условиях. Уровень спортивной подготовки не важен, в клубе есть тренеры для всех. Например, в группе, которая сейчас тренируется в парке Металлургов есть парень Саша с инвалидностью. Он за время занятий похудел на 15 килограммов и уже сейчас готов бежать 10 километров на Липецком полумарафоне наравне со всеми. Все, что необходимо для занятий в клубах детям и людям с ограниченными возможностями здоровья – это справка от педиатра или терапевта с допуском до подобных легкоатлетических тренировок», – сообщил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

Занятия в семейном беговом клубе Lipetsk Run Club абсолютно бесплатные. Помимо тренировок с квалифицированными специалистами участники получают возможность вступить в чат единомышленников в WhatsApp, где можно найти много интересной информации, а также получить консультации тренеров. Все атлеты Lipetsk Run Club получают существенные скидки на официальные забеги партнеров Lipetsk Running. Вся информация о взрослых и детских тренировках еженедельно публикуется в чате поддержки и на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Сейчас максимальное количество занимающихся в одном клубе не будет превышать 20 человек с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. «Мы постепенно снимаем ограничения для занятий физической культурой и спортом в Липецкой области, при этом требуем строго следовать всем рекомендациям санитарных врачей. Здоровье липчан – для нас главная забота», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Расписание на ближайшие выходные (при себе иметь воду):

Суббота 27 июня. Взрослые: 8:00 — пляж Нижнего парка у турников. Дети: 8:00 — возле 68-й школы.

Воскресение 28 июня. Взрослые: 8:00 — парк Металлургов встреча у Дворца спорта «Нептун». Дети 8:00 — Парк Металлургов встреча у Дворца спорта «Нептун».

Воскресенье 28 июня. Дети и взрослые.

9:30 — Верхний Парк у Доски почета;

9:00 — Парк Победы

9:00 — Быханов Сад (центральный вход)

11:00 — Городище

12:30 — возле 48-й школы

9:00 — возле 21-й школы

9:00 — возле 70-й школы

10:00 – возле ДК «Рудничный»

Для вступления в клуб пишите в социальные сети проекта.

ВКонтакте: https://vk.com/lipetsk_run_club

Инстаграм: https://instagram.com/lipetsk_run_club?igshid=15n3y3d4a30r9

Телеграм: https://t.me/lipetsk_running

Почта: kazakova@sportadvert.ru, телефон 8 926 858 31 21 Ксения.