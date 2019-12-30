Благотворительная акция «Елка желаний» осуществляет детские мечты

Игорь Артамонов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», которая традиционно проводится перед началом Госсовета в Кремле. На каждый федеральный округ установлено по одному новогоднему дереву. Они украшены шарами-открытками, на которых написаны мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Руководитель Липецкой области снял с ёлки несколько шаров. По поручению Игоря Артамонова одно из детских желаний уже исполнено. Сбылась мечта Варвары Мирохиной из села Боринское Липецкого района. Девочка получила билеты на Кремлёвскую ёлку.

Попасть на большое новогоднее представление Варвара мечтала несколько лет. Поездка откладывалась из-за проблем со здоровьем. В Москву на главную ёлку страны она поедет 2 января с мамой и младшим братом.