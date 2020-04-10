Благотворительный фонд «Милосердие» выделит средства на сдерживание распространения коронавируса

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» – выделит 500 млн рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19. Финансирование будет распределено на основе масштаба присутствия компании в Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областях и Алтайском крае.

По согласованию с администрациями регионов и городов на выделенные средства планируется закупать наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства).

В рамках этой инициативы Группа НЛМК уже осуществила закупку медицинского оборудования по запросу Липецкой области, в том числе 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 10 тысяч противоэпидемических костюмов, концентраторы кислорода, бронхоскопы и другое оборудование.

Кроме того, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий по социальной поддержке сотрудников и предотвращению распространения инфекции на предприятиях, в частности домашний режим с сохранением полного заработка всем сотрудникам, оплата больничных по причине респираторных заболеваний и карантина на уровне полного заработка, перевод сотрудников на удаленную работу в подразделениях, где концентрация людей на рабочих местах усложняет обеспечение безопасной дистанции, применение всеми сотрудниками дополнительных средств индивидуальной защиты, регулярный температурный контроль, усиленная санитарная обработка и дезинфекция помещений и транспорта.