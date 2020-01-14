Более 1 миллиона тонн сельхозпродукции Липецкой области было экспортировано в 2019 году

Рекордный объем экспорта сельскохозяйственной продукции зарегистрирован в Липецкой области в 2019 году. В целом более 1 миллиона тонн поставлено в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

По сбору масличных культур в этом году регион превысил собственные рекорды – только рапса собрали 105 тысяч тонн. Продукт переработки этой ценной технической культуры – масло – впервые отправили из нашего региона за рубеж не в цистернах, а в специальных флекситанках.

«Флекситанки – это экологичные контейнеры, которые встраиваются в обычные грузовые вагоны, — пояснил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Их применение позволяет сократить срок сухопутной доставки груза до российского порта отгрузки до 30 часов и оптимизировать стоимость транспортных расходов для клиентов».

Экспорт продукции агропромышленного комплекса сейчас занимает второе место в региональном внешторговом обороте после металла. Основная доля экспорта традиционно отведена зерновым культурам: пшенице, кукурузе, ячменю. Масложировая продукция занимает практически треть от всего объема сельхозэкспорта.

Вдвое увеличить объем поставок российской сельхозпродукции к 2024 году – одна из основных задач национального проекта «Экспорт продукции АПК». К этому сроку в Липецкой области планируется ежегодно получать до 400 тысяч тонн растительных масел. Половину будут отправлять на экспорт.