Более 1400 детей примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал сегодня на базе Центра поддержки одарённых детей «Стратегия». Областные испытания продлятся до 22 февраля.

В олимпиаде примут участие более 1400 школьников. Это ученики 9-11 классов, которые прошли муниципальный этап и набрали необходимое количество баллов, а также победители и призёры регионального этапа 2018/19 учебного года. В олимпиадах также примут участие более 60 школьников 7-8 классов. Они пройдут испытания по физике имени Дж. К. Максвелла и по математике имени Леонарда Эйлера.

Олимпиада включает в себя 24 общеобразовательных предмета. Традиционно первым стал французский язык. Испытания по этому иностранному языку проходят в два этапа: 10 января – письменные туры, 11 января – устный тур.

Лучшие участники регионального этапа весной представят Липецкую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.