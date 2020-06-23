Более 160 нарушений ПДД водителями двухколесной техники выявили автоинспекторы в ходе профилактического мероприятия

В течение четырех дней с 18 по 21 июня на территории Липецкой области повышенное внимание дорожных полицейских было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих мототранспортом, особенно – несовершеннолетних.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в результате автоинспекторы привлекли к административной ответственности сто шестьдесят одного водителя мотоциклов, скутеров и мопедов. Из них четырнадцать человек управляли транспортом в состоянии опьянения, в том числе двое уже были лишены прав за такое нарушение. Не имея водительского удостоверения, выехали на дорогу двадцать девять человек, а еще пятьдесят четыре – управляли техникой без защитных шлемов.

В числе нарушителей были и несовершеннолетние. Они управляли мототранспортом без водительских удостоверений, мотошлемов, а в одном случае подросток отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Помимо того, сотрудники ГИБДД провели беседы с владельцами двухколесной мототранспорта во время подворных обходов и в магазинах, где продают мототехнику. Они разъясняли требования ПДД, правила регистрации и утилизации мотоциклов, скутеров и мопедов, напоминали о том, что управлять таким видом транспорта разрешено только при наличии водительского удостоверения категории «М», а также предупреждали об административной ответственности за нарушения.

Госавтоинспекция напоминает о том, что скутером разрешается управлять согласно требованиям Правил дорожного движения исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах области. Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Если по вине скутериста из-за нарушения ПДД произойдет ДТП с причинением легкого вреда для пострадавшего, то ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. При нанесении водителем мототранспорта пострадавшему среднего вреда здоровью, ему придется заплатить штраф до 25 тысяч рублей либо лишиться прав на срок до двух лет. Если же вред здоровью будет тяжелым, или пострадавший погибнет, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность.