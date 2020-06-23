Более 300 жителей областного центра получат новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья

В этом году более 300 жителей Липецка переедут в новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Липчане, чьи дома в 2012-м были признаны аварийными, в ближайшее время получат новое жилье. Это жители районов Тракторостроителей, НЛМК, Сокола и Сырского Рудника, пишет «Липецкая газета».

Городское управление капитального ремонта заключило контракты на приобретение 122 квартир в семи новостройках микрорайона «Звездный». Расселение будет проходить до конца года в несколько этапов. В новые квартиры переедут 310 липчан.

В 2019-м в благоустроенные дома переехали 159 человек из 49 липецких семей.

«Комфортное жилье существенно повышает качество жизни людей, что сегодня является приоритетом в деятельности органов власти всех уровней», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в областном центре поэтапно будут расселены 122 дома, в которых сегодня живут более 4000 человек.