Более 50 тысяч добровольцев подали заявки на участие в акциях Года памяти и славы

Неравнодушная молодёжь поможет в организации и проведении акций в рамках Года памяти и славы. Заявки на участие подали уже более 50 тысяч добровольцев.

Парад Победы, Бессмертный полк, «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» – активисты примут участие в ключевых проектах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также добровольцы будут помогать ветеранам, благоустраивать мемориалы и захоронения солдат, знакомить молодёжь с героическими страницами истории страны.

Всего планируют подготовить более 100 тысяч волонтёров, которые смогут стать соорганизаторами крупных событий и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Каждый зарегистрировавшийся доброволец пройдёт специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнёрами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтёров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны», – сообщила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Приём заявок продолжается. Регистрация проводится на официальном сайте Всероссийскогообщественного движения «Волонтёры Победы».

«Мы должны беречь память о том подвиге, который совершили советские солдаты, должны заботиться о ветеранах. Встречи с ними бесценны. Благодаря их героизму и отваге была выиграна Великая Отечественная война», – отметил координатор липецкого регионального движения «Волонтёры Победы» Дмитрий Аксёнов.

«Для меня быть волонтёром Победы – это возможность не только делать добрые дела, но и уникальный шанс лично поблагодарить ветеранов за то, что они сделали для нас. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше, но память о героях должна жить. Мы приложим для этого все усилия», – поделился волонтёр из Ельца Алексей Окорочков.