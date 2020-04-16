Более 600 тысяч масок поступило в регион за последние две недели

За две недели апреля в регион поступила более 620 тысяч масок, из них 560 тысяч одноразовых и 64 тысячи многоразовых. Более того, предприятия области смогли перепрофилироваться под актуальные задачи. Все многоразовые маски и более 30 тысяч одноразовых произведены предприятиями Липецкой области.

Из общего числа 230 масок поступили по предварительным заявкам на 40 предприятий и организаций, в том числе предприятия общественного транспорта, благоустройства, промышленные предприятия, не приостановившие свою деятельность.

400 тысяч масок поступили в розничные сети Липецкфармация. Продана только половина из них. Основная их часть сконцентрирована в Липецке. Руководство предприятия прогнозирует увеличение спроса в связи с рекомендацией жителям посещать розничные магазины только в масках.

Адреса аптек Липецкфармация в Липецке:

г. Липецк, ул. Ворошилова, д.1

г. Липецк, ул. Советская, д.26 в здании ГУЗ «Городская поликлиника №1»

г. Липецк, пр. Победы, д.112а

г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.20б на территории универсального рынка «Октябрьский»

г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.17

г. Липецк, пер. Виноградный, сооружение 16 в здании поликлиники ГУЗ «Грязинская ЦРБ»

г. Липецк, ул. Писарева, д.10 «а»

г. Липецк, ул. Ленинградская, д.2

г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.24 в здании поликлиники ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед»

г. Липецк, ул. адм. Макарова, д.2

г. Липецк, ул. М. Расковой, д.18 в здании поликлиники ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»

г. Липецк, ул. Невского, д.25

г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, владение 1е, цокольный этаж здания ГУЗ «ЛООД»

г. Липецк, пр. Победы, д.59 «а»

г. Липецк, ул. Папина, д.6 в здании женской консультации роддома № 1

г. Липецк, 9-й микрорайон, д.17

г. Липецк, ул. Зегеля, д.30 «а»

г. Липецк, ул. Ленина, д.35 в здании ГУЗ «Областная больница №2»

г. Липецк, ул. Космонавтов, д.38

Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д.1 в здании поликлиники НП «НМЦ»

г. Липецк, ул. Циолковского, д.22 в здании ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»

г. Липецк, ул. Московская, д.6 «а» в здании поликлиники ГУЗ «Областная детская больница»

г. Липецк, ул. Гагарина, д.113

г. Липецк, ул. Гагарина, д.139 в здании ГУЗ «Городская поликлиника № 4»

г. Липецк, ул. Московская, д.117

г. Липецк, пл. Константиновой, д.1

г. Липецк, ул. Тамбовская, д.1 в здании ГУЗ «Липецкая городская больница «Свободный сокол»

г. Липецк, ул. Ушинского, д.10 в здании поликлиники ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол»

г. Липецк, ул. Неделина, д.31 «а»

г. Липецк, ул. Меркулова, д.39 «а»

г. Липецк, ул. П. Смородина, д.13 в здании ГУЗ «Городская поликлиника № 2»

г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д.№ 34 в здании ГУЗ «Городская поликлиника № 7»

г. Липецк, ул. Филипченко, д.8/4

г. Липецк, ул.Звёздная, д.15/1 в здании поликлиники ГУЗ «Липецкая ГБ скорой медицинской помощи №1»