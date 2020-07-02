Более 63% избирателей региона проголосовали по поправкам к Конституции России

По данным избирательной комиссии Липецкой области, явка на участки для голосования по поправкам к Конституции РФ на 18.00 составила 63,7% от общего числа избирателей региона. Всего к этому времени проголосовали 586 737 человек. Наиболее активно голосуют сельские жители.

1 июля стал основным днем голосования по поправкам. Многие воспользовались возможностью сделать свой выбор досрочно. На участках россиян ждали уже с 25 июня. В этот день в числе первых проголосовал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Основной закон страны важен для каждого человека, живущего в России, поэтому и нужно прийти на участок и сделать свой выбор, каким бы он ни был», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Главный приоритет проведения общероссийского голосования – охрана здоровья людей. Беспрецедентные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников приняты в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором совместно с ЦИК России.

В 20.00 все участки закрылись. Предварительные итоги голосования будут подведены 2 июля.